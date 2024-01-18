Лидер Ньюкасла провел выходные в парижском Диснейленде на фоне слухов о переходе в ПСЖ

Хавбек Ньюкасла Бруно Гимараэш вместо со своей семьей посетил Диснейленд в Париже.

Футболиста связывают с возможным переходом зимой в ПСЖ, что вызывает немало вопрос выбор места для отдыха вместе с родичами.

Напомним, Ньюкасл может продать в январе Бруно из-за проблем с финансовым фейр-плей. Трансфер может обойтись парижанам в 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету 26-летнего бразильца один гол и три ассиста в 20-ти матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что ПСЖ требует, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим.

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