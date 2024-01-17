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ПСЖ требует, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим

У француза осталось мало времени для своего решения.
Сегодня, 22:22
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ с нетерпением ожидает, что форвард Килиан Мбаппе скоро примет решение о своем будущем. Об этом сообщает RMC Sport.

Срок контракта нападающего истекает летом, и хотя появлялась информация о возможном переходе в Реал, парижский клуб стремится избежать повторения ситуации 2022 года, когда Мбаппе принял решение о продлении контракта в последний момент.

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Подписание нового контракта с 25-летним футболистом является главным приоритетом для ПСЖ, но они также готовятся к возможному уходу, сохраняя оптимизм.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 19 голов и 3 ассиста в 17-ти матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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