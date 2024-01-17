Мбаппе: Многие игроки, сформировавшие историю футбола покинули Европу. Наступит и моя очередь

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в интервью GQ поделился планами на свою карьеру.

Футболист заявил, что рано или поздно во время своей игровой карьеры покинет Европу, но не сказал, когда это произойдет.

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"Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу прошедшим летом, и мы вступаем в новую эру.

Это стало частью цикла этого вида спорта, и в какой-то момент наступит моя очередь уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях.

Я просто думаю о продолжении своей карьеры и о том, чтобы идти своим собственным путем", - сказал Килиан.

Стоит отметить, что данное интервью было записано еще в ноябре бывшего года, однако, вышло только сегодня, 17 января.

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