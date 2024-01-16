ПСЖ сделал предложение Мбаппе по новому контракту

Француз пока не определился со своим будущим.

ПСЖ стремится продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе на прежних условиях около 70 миллионов евро годовой зарплаты.

По данным журналиста Бена Джейкобса, предложение остается в силе несмотря на слухи, и футболист еще не принял решение, хотя обещал уведомить президента ПСЖ о своих планах.

Читай также: Реал поставил Мбаппе ультиматум

Согласования с Реалом также не проведены, а действующий контракт Мбаппе истекает в конце текущего сезона.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 19 голов и 3 ассиста в 17-ти матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!