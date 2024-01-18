МЮ продал нападающего в Севилью на необычных условиях

Клуб может неплохо заработать на этой сделке.

МЮ и Севилья договорились о трансфере Матео Мехии, пишет teamtalk.

20-летний испанец перешел в МЮ из молодежного состава Реала, однако так и не дебютировал за первую команду.

Руководство не стало давать шанс Мехии даже после восьми забитых голов в девяти играх за молодежную команду.

Сегодня Севилья и МЮ объявили, что игрок присоединится к испанскому клубу бесплатно. Однако манкунианцы прописали в соглашении интересный пункт.

МЮ получит 25% от суммы следующего трансфера Мехии, что является довольно необычной опцией. Эта доля редко достигает 20%, что уж говорить о большей сумме.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл начал подыскивать замены своим лидерам.

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