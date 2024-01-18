Ньюкасл подыскивает замену своему лидеру

Клуб уже связался с Йозуа Киммихом.

Ньюкасл начал поиски нового центрального хавбека на случай продажи Бруно Гимараэша, пишет Кристиан Фальк.

"Сороки" связались с Баварией по поводу доступности Йозуа Киммиха.

Немец не входит в планы мюнхенского клуба, однако сам игрок не хочет покидать Баварию сейчас.

Летом же Киммих будет готов рассмотреть варианты, а у Ньюкасла вполне могут появиться деньги на такой трансфер. Также интересен к хавбеку проялвяет ПСЖ.

Ранее также сообщалось, что Барселона хочет арендовать полузащитника Сити.

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