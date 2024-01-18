Барселона хочет бесплатно арендовать хавбека Сити

"Горожане" не согласны на такие условия.

Барселона хочет бесплатно арендовать Кэлвина Филлипса, пишет Diario Sport.

Каталонцы считают хавбека подходящей опцией для усиления центра, и сам футболист не прочь поиграть в Испании.

Главным препятствием для сделки является финансовая ситуация Барселоны. Чтобы заявить Филлипса им придется кого-то продать или получить наконец деньги от продажи Barca Studios.

Кроме того каталонцы могут позволить себе только бесплатную аренду, выплачивая лишь зарплату Филлипса, а Ман Сити такой вариант не устраивает.

Ранее также сообщалось, что Челси готов продать своего форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!