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Барселона хочет бесплатно арендовать хавбека Сити

"Горожане" не согласны на такие условия.
Сегодня, 14:18
Кэлвин Филлипс / Getty Images
Кэлвин Филлипс / Getty Images

Барселона хочет бесплатно арендовать Кэлвина Филлипса, пишет Diario Sport.

Каталонцы считают хавбека подходящей опцией для усиления центра, и сам футболист не прочь поиграть в Испании.

Главным препятствием для сделки является финансовая ситуация Барселоны. Чтобы заявить Филлипса им придется кого-то продать или получить наконец деньги от продажи Barca Studios.

Кроме того каталонцы могут позволить себе только бесплатную аренду, выплачивая лишь зарплату Филлипса, а Ман Сити такой вариант не устраивает.

Ранее также сообщалось, что Челси готов продать своего форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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