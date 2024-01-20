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Экс-игрок Шахтера продолжит карьеру в аутсайдере чемпионата Турции

Дуглас Коста выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры.
Сегодня, 18:41
Дуглас Коста / Getty Images
Дуглас Коста / Getty Images

Бывший вингер донецкого Шахтера Дуглас Коста нашел себе новый клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо,  бразилец станет новым футболистом турецкого Самсунспора. Трансфер состоится на правах свободного агента.

Контракт с 33-летним футболистом будет подписан сроком до 2026 года. Финансовые детали данной договоренности остаются неизвестными.

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Последней на данный момент командой Косты был Лос-Анджелес Гэлакси, где он сыграл 51 матчей, забив 8 голов и отдав 8 результативных передач.

Стоит отметить, что Самсунспор идет на 16 месте турецкой Суперлиги, имея такое же количество очков, как и Газиантеп, но лучшую разницу мячей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дуглас Коста

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