Экс-игрок Шахтера продолжит карьеру в аутсайдере чемпионата Турции

Бывший вингер донецкого Шахтера Дуглас Коста нашел себе новый клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо, бразилец станет новым футболистом турецкого Самсунспора. Трансфер состоится на правах свободного агента.

Контракт с 33-летним футболистом будет подписан сроком до 2026 года. Финансовые детали данной договоренности остаются неизвестными.

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Последней на данный момент командой Косты был Лос-Анджелес Гэлакси, где он сыграл 51 матчей, забив 8 голов и отдав 8 результативных передач.

Стоит отметить, что Самсунспор идет на 16 месте турецкой Суперлиги, имея такое же количество очков, как и Газиантеп, но лучшую разницу мячей.

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