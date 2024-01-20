Тренер Шахтера прокомментировал отказ клуба продавать Судакова
Главный тренер Шахтера Марино Пушич высказался об отказе клуба продавать хавбека Георгия Судакова.
"Каждый тренер радуется, когда может сохранить одного из своих лучших игроков. Это очевидно. Я счастлив не только за себя, но и за команду, за клуб. Считаю, это хороший сигнал для Европы, что мы можем оставлять себе качественных футболистов, что мы не продаем только чтобы продать.
Я говорил игрокам, что они должны иметь амбиции добиваться высочайшего уровня, но сначала должны старательно работать и совершенствоваться".
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"Если смотреть на то, как работает Судаков, то, откровенно говоря, с первой секунды моего пребывания в клубе наше с ним общение было замечательным. Он прогрессирует каждый день, показывает хороший пример другим. Думаю, в течение нескольких месяцев продемонстрирует еще лучший прогресс.
Также всегда радуюсь, когда клуб и хороший футболист наконец-то принимают решение о переходе на самый высокий уровень. Это хорошо, нормальный процесс в футбольном бизнесе. Но сейчас я счастлив, что он остается с нами, чтобы продолжить свое развитие", – сказал Пушич в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, в текущем сезоне Судаков провел 18 матчей за Шахтер, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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