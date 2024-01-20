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Тренер Шахтера прокомментировал отказ клуба продавать Судакова

Пушич одобрил решение "горняков".
Сегодня, 18:22
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Главный тренер Шахтера Марино Пушич высказался об отказе клуба продавать хавбека Георгия Судакова.

"Каждый тренер радуется, когда может сохранить одного из своих лучших игроков. Это очевидно. Я счастлив не только за себя, но и за команду, за клуб. Считаю, это хороший сигнал для Европы, что мы можем оставлять себе качественных футболистов, что мы не продаем только чтобы продать.

Я говорил игрокам, что они должны иметь амбиции добиваться высочайшего уровня, но сначала должны старательно работать и совершенствоваться".

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"Если смотреть на то, как работает Судаков, то, откровенно говоря, с первой секунды моего пребывания в клубе наше с ним общение было замечательным. Он прогрессирует каждый день, показывает хороший пример другим. Думаю, в течение нескольких месяцев продемонстрирует еще лучший прогресс.

Также всегда радуюсь, когда клуб и хороший футболист наконец-то принимают решение о переходе на самый высокий уровень. Это хорошо, нормальный процесс в футбольном бизнесе. Но сейчас я счастлив, что он остается с нами, чтобы продолжить свое развитие", – сказал Пушич в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел 18 матчей за Шахтер, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Судаков Марино Пушич

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