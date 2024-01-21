Лечче - Ювентус: обзор и результат матча чемпионата Италии 21.01.2024

"Бьянконери" включились во втором тайме и обеспечили себе победу.

В рамках 21-го тура чемпионата Италии Лечче на своем поле принял Ювентус.

Первый тайм поединка хозяева, выступавшие в статусе андердога, достойно выдержали и дали создать "зебрам" лишь один момент со стандарта. На 11-й минуте Уэстон Маккени опасно пробивал после навеса с углового, но не забил.

Сразу после начала второй 45-минутки Лечче мог претендовать на пенальти, но судья оказался неприклонным и не повелся на падение Понтуса Альмквиста, а после этого Ювентус начал демонстрировать, что класс их футболистов значительно выше, чем у игроков соперника.

На 59-й Душан Влахович открыл счет в матче, спустя еще 10 минут серб оформил дубль, а на 85-й минуте Бремер довел счет до разгромного.

У "джалоросси", в свою очередь, не возникло ни одного шанса, чтобы забить хотя бы гол престижа.

Статистика матча чемпионата Италии Лечче - Ювентус

Лечче - Ювентус 0:3

Голы: Влахович, 59, 69, Бремер, 85

xG: 0.61 - 2.46

Удары: 12 - 15

Удары в створ: 3 - 8

Владение мячом: 52% - 48%

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