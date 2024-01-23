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Игроки МЮ недовольны тактическими занятиями тен Хага - источник

Игроки хотели больше времени уделять тренировкам.
Сегодня, 15:54
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Игроки устали от тактических уроков Эрика тен Хага, утверждает The Athletic.

Время от времени в СМИ появляется информация о том, что нидерландский специалист теряет раздевалку, теперь и The Athletiс утверждает то же.

ПО информации издания, тен Хаг уделяет много внимания тактических инструкциям, существенно больше своих предшественников.

И многие игроки, в основом те, что постарше, уже откровенно устали от уроков. Они считают, что нет смысла каждый раз повторять очевидные вещи, лучше сосредоточиться на тренировках.

Ранее также Зинченко рассказал о своем отношении к критике.

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