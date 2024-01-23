"Я уже проходил это": Зинченко оценил критику в свой адрес

Защитник Арсенала Александр Зинченко поделился мнением о критике за его игру.

Украинец признался, что готов конкурировать за место в составе и исправить все ситуацию.

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"Я точно не самый счастливый человек на планете, но я понимаю, что бывают взлеты и падения. Уверен, что все будет в порядке, я уже такое проходил в своей карьере, знаю, как нужно вести себя в такой ситуации.

И я знаю, как реагировать на конкуренцию в составе. Нужно продолжать работать еще усерднее. Нужно оценивать себя: что можно сделать лучше, каких ошибок избежать в будущем. Конечно, люди могут критиковать футболистов", - приводит слова Александра The Athletic.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 25 матчей за Арсенал во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Зинченко попал в символичускую сборную недели в АПЛ.

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