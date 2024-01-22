Одноклубник Зинченко лишился инвентаря в CS2 почти на 40 тысяч долларов
Жезус получил бан в популярном онлайн-шутере.
Нападающего Арсенала Габриэла Жезуса забанили в Counter-Strike 2.
Футболист лишился доступа к игре и инвентарю со скинами, стоимость которых составляет примерно в 40 тысяч долларов.
В твиттере бразилец обратился к разработчикам CS 2 с просьбой разобраться в несправедливом VAC-бане, предоставив ссылку на свой аккаунт и скриншот блокировки.
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Причина бана пока неизвестна, но обычно подобные блокировки игроки получают за использование читов.
Отметим, Valve уже устраняла ошибочные баны, но это было связано с массовыми случаями после недавних волн блокировок.
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