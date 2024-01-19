Лидер французского клуба похвастался своим составом и навыками в EA FC 24

Бен-Йеддер показал, как разрывает в онлайн-режиме.

Нападающий Монако Виссам Бен-Йеддер показал в соцсетях, как выглядит его состав в известном футбольном симуляторе EA FC 24, а именно в режиме Ultimate Team.

Французский форвард похвастался собственной карточкой в атаке с рейтингом 99, а также партнерами по команде в игре.

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Кроме того, Бен-Йеддер продемонстрировал свой скилл в FC 24, а именно, как разрывает соперников за самого себя в футбольном симуляторе.

Отметим, карточка француза на протяжении долгих лет была весьма читерной в серии игр FIFA, ведь имела крайнее высокие показатели завершения вместе с уникальной моделькой игрока.

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