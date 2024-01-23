Важный игрок Ньюкасла выбыл из строя почти до конца сезона

Полузащитник Ньюкасла Жоэлинтон проведет значительное время вне футбола после успешной операции.

По данным клуба, восстановление ввиду хирургического вмешательства займет длительное время. Футболиста стоит ожидать на поле не раньше мая.

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Отметим, Жоэлингтон не выходил на поле с 6 января с момента повреждения бедра в игре против Сандерленда.

В текущем сезоне бразилец сыграл 16 матчей в рамках АПЛ, забив всего два гола.

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