Бавария сделала улучшенное предложение по лидеру Ньюкасла

Киран Триппьер в ближайшее время может сменить клуб.

Мюнхенская Бавария намерена провернуть трансфер Кирана Триппьера уже сейчас, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, мюнхенцы сделали Ньюкаслу еще одно улучшенное предложение, после того, как их первая попытка была отклонена.

В текущий момент стороны обсуждают детали сделки, мюнхенцы настаивают на покупке игрока, клуб не хочет заключать аренду даже с правом выкупа.

Сейчас все полностью зависит от Ньюкасла, и, вероятно, клубу придется принять предложение, чтобы решить свои проблемы с ФФП.

Ранее также сообщалось, почему Бензема хочет покинуть Аль-Иттихад.

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