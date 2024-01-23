iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария сделала улучшенное предложение по лидеру Ньюкасла

Киран Триппьер в ближайшее время может сменить клуб.
Сегодня, 18:49
Киран Триппьер / Getty Images
Киран Триппьер / Getty Images

Мюнхенская Бавария намерена провернуть трансфер Кирана Триппьера уже сейчас, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, мюнхенцы сделали Ньюкаслу еще одно улучшенное предложение, после того, как их первая попытка была отклонена.

В текущий момент стороны обсуждают детали сделки, мюнхенцы настаивают на покупке игрока, клуб не хочет заключать аренду даже с правом выкупа.

Сейчас все полностью зависит от Ньюкасла, и, вероятно, клубу придется принять предложение, чтобы решить свои проблемы с ФФП.

Ранее также сообщалось, почему Бензема хочет покинуть Аль-Иттихад.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен киран триппьер

Статьи по теме

Барселона не собирается продавать Баварии своего основного центрбека Барселона не собирается продавать Баварии своего основного центрбека
Форвард Баварии открыт к переходу в Манчестер Юнайтед Форвард Баварии открыт к переходу в Манчестер Юнайтед
Ньюкасл уверен, что Триппьер и Уилсон не будут проданы этой зимой Ньюкасл уверен, что Триппьер и Уилсон не будут проданы этой зимой
Ньюкасл отклонил предложение Баварии о покупке защитника Ньюкасл отклонил предложение Баварии о покупке защитника
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

ММА21:21
Временный чемпион UFC в тяжелом весе назвал потенциальных соперников
Теннис21:10
Australian Open-2024: Киченок в парном разряде сыграет в полуфинале, Ястремская - в одиночном разряде выступит в 1/4
Бокс20:55
Далакян: Настала моя спортивная старость
Европа20:50
Хави оценил шансы Барселоны на защиту чемпионского титула в Ла Лиге
Европа20:25
"С кем нам играть?": президент словацкого клуба сделал заявление о матче с россиянами
Европа20:20
Наполи хочет усилить состав хавбеком клуба из топ-5 АПЛ
НБА20:00
Баскетболист Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей
Европа19:58
У Барселоны крупнейшие убытки на трансферном рынке за последние 10 лет
ММА19:49
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина19:40
"Смог бы там заиграть": Леоненко назвал экзотический чемпионат, где Лунин смог бы заиграть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK