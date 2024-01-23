Стало известно, почему Бензема хочет уйти из Аль-Иттихад

Француз не хочет оставаться в Саудовской Аравии.

Нападающий Аль-Иттихад Карим Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию.

Как сообщает AFP, французский футболист надеется вскоре и навсегда расстаться с клубом и покинуть Саудовскую Аравию.

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По информации источника, Бензема чувствует давление и не может показать свой уровень в команде. Также он конфликтует с тренером Марсело Гальярдо.

Француз провел встречу с руководством клубом, однако договориться они не сумели.

В нынешнем сезоне Бензема забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Карим может вернуться в родной клуб.

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