iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Один из лучших игроков Ла Лиги отказался становиться одноклубником Роналду

Такефуса Кубо останется в Реал Сосьедаде.
Сегодня, 13:17
Такефуса Кубо / Getty Images
Такефуса Кубо / Getty Images

Саудовский Ан-Наср получил отказ от звездного футболиста.

Как сообщает издание Relevo, "всемирный клуб" пытался подписать Такефуса Кубо, но японец не захотел уходить из Реал Сосьедада.

Читай также: Бывший защитник Ман Сити пожаловался на условия жизни в Саудовской Аравии

Японскому вингеру предалагали контракт с зарплатой 40 млн евро в год. Детали финансового предложения для сан-себастьянцев остаются неизвестными, но в контракте Кубо прописана клаусула в размере 60 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний Такефуса провел 18 матчей в Ла Лиге, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Такефуса Кубо ан-наср

Статьи по теме

Атлетико одержал минимальную победу над аутсайдером Ла Лиги Атлетико одержал минимальную победу над аутсайдером Ла Лиги
"Награды преследуют величайшего": Роналду вручили особенный торт в честь побед на Globe Soccer Awards "Награды преследуют величайшего": Роналду вручили особенный торт в честь побед на Globe Soccer Awards
Роналду высказался о возможном возвращении в чемпионат Португалии Роналду высказался о возможном возвращении в чемпионат Португалии
Тоттенхэм не продал своего защитника команде Роналду Тоттенхэм не продал своего защитника команде Роналду
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа16:25
Кубок Азии: Австралия сыграла вничью с Узбекистаном, Сирия обыграла Индию
Бокс16:16
Теофимо Лопес - Джеймен Ортис: проморолик боя
Европа16:14
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
Европа15:55
Реал продлил контракт с ключевым защитником
Европа15:54
Игроки МЮ недовольны тактическими занятиями тен Хага - источник
Бокс15:54
Питер Фьюри предсказал победителя боя Джошуа - Нганну
Европа15:34
"Я уже проходил это": Зинченко оценил критику в свой адрес
Формула 115:27
Доменикале высказался о будущем Гран-при Барселоны
Теннис15:10
Australian Open-2024 (WTA): определились первые полуфиналистки, матч Ястремской
Бокс14:59
Валлин рассказал, что нужно Джошуа для досрочной победы над Нганну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK