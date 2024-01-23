Один из лучших игроков Ла Лиги отказался становиться одноклубником Роналду

Саудовский Ан-Наср получил отказ от звездного футболиста.

Как сообщает издание Relevo, "всемирный клуб" пытался подписать Такефуса Кубо, но японец не захотел уходить из Реал Сосьедада.

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Японскому вингеру предалагали контракт с зарплатой 40 млн евро в год. Детали финансового предложения для сан-себастьянцев остаются неизвестными, но в контракте Кубо прописана клаусула в размере 60 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний Такефуса провел 18 матчей в Ла Лиге, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи.

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