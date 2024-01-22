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Бензема может вернуться в родной клуб

Француз готов перейти в Лион.
Сегодня, 18:20
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Лион стремится заключить контракт с Каримом Бензема из Аль-Иттихада, но сделка осложнена из-за непростой финансовой ситуацией форварда во французском клубе.

Руководство Лиона надеется на поддержку отношений между компанией Eagle, владеющей клубом, и Саудовской Аравией. Об этом сообщает издание RMC Sport.

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Отметим, переговоры предвещают трудности, учитывая значительные инвестиции королевства в приобретение Бензема.

За "желто-черных" форвард провел 20 матчей, забив 12 голов и отдав 5 результативных передач во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Карим Бензема Аль-Иттихад

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