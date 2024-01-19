Бензема получает угрозы из-за слухов об участии в исламистской организации

Хью Вижье, адвокат форварда Аль-Иттихада Карима Бензема, заявил, что его подопечный получает угрозы после заявления министра внутренних дел Франции о причастии игрока к террористам.

"Господин Дарманен мог отказаться от своих слов, но в середине декабря он их подтвердил, поэтому Бензема посчитал необходимым подать жалобу".

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"Комментарии министра имеют значительные последствия, потому что Карим получает угрозы и сообщения ненависти. Саудовская Аравия, где он работает, считает "Братьев-мусульман" террористической организацией", – сказал Вижье в интервью RMC Sport.

Напомним, в текущем сезоне на счету 36-летнего француза девять голов и пять ассистов в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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