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Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции

Форварда оскорбило обвинение в связах с террористами.
Сегодня, 21:13
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Карим Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции, пишет RTL.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил форварда Аль-Иттихада в связах с террористической организацией Братья-мусульмане.

Карим посчитал это оскорблением чести и достоинства и обратился в суд. Если иск будет удовлетворен, министра оштрафуют на 12 тысяч евро.

"Вот так мы обрекаем людей на всеобщее поношение. Из-за этого также возникают серьезные последствия для их семей. Мы сеем раскол во Франции, но у нас есть много людей, которые не понимают подобных высказываний.

Некоторые хотят изгнать Бензема, а другие чувствуют себя изгоями из-за того, что о нем говорят. Это полная противоположность тому, ради чего должен работать человек, называющий себя политиком", - прокомментировал ситуацию юрист футболиста.

Ранее также сообщалось, что легендарный теннист стал амбассадором Саудовской Аравии.

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