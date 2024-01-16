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Легендарный теннисист стал амбассадором Саудовской Аравии

Рафаэль Надаль поможет с развитием спорта в стране.
Сегодня, 20:20
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Рафаэль Надаль стал послом Федерация тенниса Саудовской Аравии, сообщает Tennis.com.

Легендарный испанский теннисист будет заниматься продвижением тенниса в стране, а также созданием новой теннисной академии.

Напомним, что в последнее время арабская страна стала много вкладывать в международный теннис, там проводятся выставочные матчи, а недавно прошел первый турнир ATP Next Gen ATP Finals.

Однако, эта инициатива, как и многие другие, стала поводом для критики руководства Саудорвской Аравии, в назначении Надаль вновь увидели спортвошинг.

Сам же теннисист видит в стране огромный потенциал и хочет помочь его реализовать.

"Куда бы вы ни посмотрели в Саудовской Аравии, вы можете увидеть рост и прогресс, и я рад быть частью этого. Я продолжаю играть в теннис, потому что я люблю эту игру. Но помимо игры я хочу помочь этому виду спорта развиваться во всем мире, и в Саудовской Аравии есть реальный потенциал", - цитирует Надаля Федерация тенниса Саудовской Аравии.

Напомним, что с результатами украинских теннистов на Australian Open вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль

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