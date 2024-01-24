Спортдир Баварии прокомментировал интерес к лидеру Ньюкасла

Спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд высказался о трансферных целях клуба.

По словам Фройнда, Бавария не будет предпринимать дополнительных попыток приобрести защитника Ньюкасла Кирана Триппье.

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"Все кончено. Мы делаем только то, в чем убеждены на 100%, и так мы всегда говорили. Все параметры должны подходить для игрока, для нас и для продающего клуба, а это не тот случай". Тема Триппье исчерпана", - сказал немец.

Также функционер отметил, что "красные" все еще надеются на подписание Норди Мукиэле из ПСЖ, выступающего на той же позиции, что и Триппье.

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