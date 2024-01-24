Ливерпуль и Ман Сити вступили в гонку за лидера Баварии

Йозуа Киммих может перейти в стан одного из английских грандов.

Хавбек мюнхенской Баварии Йозуа Киммих может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк, в борьбу за Киммиха вступили английские Ливерпуль и Манчестер Сити. Потенциальные детали сделки неизвестны.

Также в услугах Йозуа заинтересованы французский ПСЖ и испанская Барселона.

Стоит отметить, что у полузащитника истекает котракт с Баварией в 2025 году и пока стороны не могут договориться о продлении соглашения. В текущем сезоне футболист провел 22 матча, забив 1 гол и отдав 6 результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!