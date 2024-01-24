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Ливерпуль и Ман Сити вступили в гонку за лидера Баварии

Йозуа Киммих может перейти в стан одного из английских грандов.
Сегодня, 19:02
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Хавбек мюнхенской Баварии Йозуа Киммих может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк, в борьбу за Киммиха вступили английские Ливерпуль и Манчестер Сити. Потенциальные детали сделки неизвестны.

Также в услугах Йозуа заинтересованы французский ПСЖ и испанская Барселона.

Стоит отметить, что у полузащитника истекает котракт с Баварией в 2025 году и пока стороны не могут договориться о продлении соглашения. В текущем сезоне футболист провел 22 матча, забив 1 гол и отдав 6 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити

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