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Манчестер Юнайтед останется без зимних трансферов из-за ФФП

Тен Хагу остается ждать возвращения игроков из лазарета.
Сегодня, 09:30
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед не будет подписывать новых игроков в январе, утверждает The Athletic.

Манкунианцы исчерпали свой лимит ФФП и сейчас не могут позволить себе даже арендные соглашения. Однако в клубе настроены оптимистично.

Тен Хаг уверен, что команда усилит совй атакующий потенциал, когда вернуться травмированные игроки. А руководство не считает хорошим ходом рискнуть будущими наказаниями ради краткосрочного подписания нападающего.

Поисками форварда МЮ займется летом. Наставник клуба настаивает на покупке Брайана Бробби, а скаутский отдел следит за ситуаций с Айваном Тоуни.

Ранее также сообщалось, что Марсиаль, вероятно, больше не сыграет за МЮ.

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