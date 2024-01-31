С форварда Арсенала сняли бан в CS 2 сразу после матча с Ноттингемом

Габриэль Жезус похвастал, что с него наконец сняли бан в CS 2.

Ранее, напомним, бразилец получил бан в популярном шутере, а также потерял доступ к своему инвентарю, который оценивается в 40 тысяч долларов.

Однако после матча с Ноттингемом, в котором Жезус отметился голом, с него сняли и бан в CS 2. Об этом бразилец сам написал в Твиттере.

"День матча, гол и три очка. В довершение всего, ребята из Counter-Strikeпроверили мой аккаунт и сняли бан. Отличный день!

Завтра день CS!" - написал Жезус.

Ранее, напомним, Артета прокомментировал конфликт Зинченко и Уайта.

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