Зинченко поссорился с партнером на поле: Артета прокомментировал эпизод

Во вторник, 30 января, Арсенал не без труда сумел обыграть Ноттингем Форест, а после матча игроки "канониров" остались недовольны друг другом.

Александр Зинченко и Бен Уайт поссорились по окончании поединка. И украинец, и и англичанин частично были виноваты в пропущенном голе, и были недовольны ошибками друг друга.

Некоторые источники даже писали, что ссора защитником дошла до физического контакта. Пришлось вмешаться Артете, который, однако, остался доволен конфликтом.

"Мне это нравится. Мне это нравится, потому что они требуют друг от друга большего. Им не понравилось, как они сыграли в том эпизоде, и они просто пытались решить эту проблему.

Было немного жарко, но они понимают, что сыграли неудачно, нужно решать проблемы и становиться сильнее", - сказал Артета в послематчевом интервью.

Ранее также Хави прокомментировал возможное возвращение в Барселону.

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