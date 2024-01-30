iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ноттингем Форест - Арсенал 1:2: обзор матча и результат игры 30.01.2024

"Канониры" добыли тяжелую победу.
Вчера, 23:33
ФК Арсенал / Getty Images
ФК Арсенал / Getty Images

Во вторник, 30 января, в рамках 22-го тура АПЛ Ноттингем Форест принимал Арсенал. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Первый тайм не был богат на голы, но зато вторая половина встречи подарила фанатам много интриги и красивого футбола.

"Канониры" дожали своего соперника, выстрелив дублетом, однако и сами гости умудрились пропустить в концовке, создав себе много проблем перед финальным свистком.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел на поле чуть более 90 минут, но был заменен за пару мгновений до конца. Игроку удалось отдать ассист в моменте с первым голом.

Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал 22-го тура АПЛ

Ноттингем Форест - Арсенал 1:2
Голы: Авонии, 89 - Жезус, 65, Сака, 72

Ожидаемые голы (xG): 0,36 - 1,25
Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 8 - 19
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 6 - 7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал АПЛ

Статьи по теме

Эвертон с Миколенко в ярком, но безголевом матче расписал мировую с Фулхэмом Эвертон с Миколенко в ярком, но безголевом матче расписал мировую с Фулхэмом
Зинченко и Миколенко выйдут в старте Арсенала и Эвертона на матчи АПЛ Зинченко и Миколенко выйдут в старте Арсенала и Эвертона на матчи АПЛ
Марсьялю прооперировали пах - форвард может больше не сыграть за Манчестер Юнайтед Марсьялю прооперировали пах - форвард может больше не сыграть за Манчестер Юнайтед
Соперник Шахтера в Лиге Европы нацелился на подписание защитника Арсенала Соперник Шахтера в Лиге Европы нацелился на подписание защитника Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча
Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа00:26
Экс-игрок Барселоны перешел в команду из Саудовской Аравии
Другие страны00:07
Кубок африканских наций: Мали обыграл Буркина-Фасо, Марокко сенсационно вылетел от Южной Африки
Вчера, 23:55
Европа23:55
Эвертон с Миколенко в ярком, но безголевом матче расписал мировую с Фулхэмом
Европа23:33
Ассист Зинченко помог Арсеналу обыграть Ноттингем Форест
Бокс23:12
"Мы возобновили переговоры": Райан Гарсия заявил о готовности подраться с Хэйни
Еврокубки23:08
Прометей потерпел неожиданное поражение от Венеции в рамках Еврокубка
Бокс22:52
"Больше всего заслуживает": Промоутер Беринчика - о титульном бое с Наваррете
Европа22:50
Манчестер Юнайтед принял решение по Амрабату
Европа22:22
Хави высказался о потенциальном возвращении в Барселону в будущем
Бокс21:58
"Едва выиграет раунд": Экс-чемпион назвал очевидного фаворита боя Ломаченко - Камбосос
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK