Ноттингем Форест - Арсенал 1:2: обзор матча и результат игры 30.01.2024

Во вторник, 30 января, в рамках 22-го тура АПЛ Ноттингем Форест принимал Арсенал. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Первый тайм не был богат на голы, но зато вторая половина встречи подарила фанатам много интриги и красивого футбола.

"Канониры" дожали своего соперника, выстрелив дублетом, однако и сами гости умудрились пропустить в концовке, создав себе много проблем перед финальным свистком.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел на поле чуть более 90 минут, но был заменен за пару мгновений до конца. Игроку удалось отдать ассист в моменте с первым голом.

Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал 22-го тура АПЛ

Ноттингем Форест - Арсенал 1:2

Голы: Авонии, 89 - Жезус, 65, Сака, 72

Ожидаемые голы (xG): 0,36 - 1,25

Владение мячом: 26% - 74%

Удары: 8 - 19

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 6 - 7

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