Бывший хавбек МЮ продолжит карьеру в очень экзотическом месте

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Джесси Лингард присоединится к Сеулу из Южной Кореи. Об этом сообщает издание Sky Sports.

По информации источника, 31-летний англичанин подпишет двухлетний контракт с возможностью продления на год.

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Несмотря на предложения из Турции и Саудовской Аравии, Лингард выбрал Сеул как более привлекательный вариант. Игрок отправится в столицу Южной Кореи уже в ближайшие дни.

Напомним, последним клубом Джесси был Ноттингем Форест, за который он выступал еще в прошлом сезоне.

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