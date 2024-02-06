"Папа?": Экс-игрок Ман Юнайтед пошутил о своем сходстве с сыном легенды Ливерпуля
Пользователи сети заметили общие черты между Серхио Регилоном и ребенком Майкла Оуэна.
Поздравление Майклом Оуэном своего сына с Днем рождения вызвало в соцсети небывалый интерес по необычной причине.
Все потому, что ребенок легенды Ливерпуля показался пользователям сети похожим на бывшего игрока МЮ и Реала Серхио Регилона, который сейчас защищает цвета Брентфорда.
Большая часть комментариев под постом бывшего нападающего в Twitter сосредоточена на этой теме. Не прошел мимо этого и сам Регилон, который лаконично и забавно прокомментировал это
"Папа?", - написал Серхио в комментариях к поздравлению.
Dad?— Sergio Reguilón (@sergio_regui) February 6, 2024
Напомним, ранее стало известно, что у сына Майкла Оуэна нашли редкую болезнь.
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