iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Папа?": Экс-игрок Ман Юнайтед пошутил о своем сходстве с сыном легенды Ливерпуля

Пользователи сети заметили общие черты между Серхио Регилоном и ребенком Майкла Оуэна.
Сегодня, 16:33
Серхио Регилон / Getty Images
Серхио Регилон / Getty Images

Поздравление Майклом Оуэном своего сына с Днем рождения вызвало в соцсети небывалый интерес по необычной причине.

Все потому, что ребенок легенды Ливерпуля показался пользователям сети похожим на бывшего игрока МЮ и Реала Серхио Регилона, который сейчас защищает цвета Брентфорда.

Большая часть комментариев под постом бывшего нападающего в Twitter сосредоточена на этой теме. Не прошел мимо этого и сам Регилон, который лаконично и забавно прокомментировал это

"Папа?", - написал Серхио в комментариях к поздравлению.

Напомним, ранее стало известно, что у сына Майкла Оуэна нашли редкую болезнь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед серхио регилон

Статьи по теме

Клуб Роналду готовит щедрое предложение защитнику Манчестер Юнайтед Клуб Роналду готовит щедрое предложение защитнику Манчестер Юнайтед
Центрбек Манчестер Юнайтед избежал худшего сценария с травмой колена Центрбек Манчестер Юнайтед избежал худшего сценария с травмой колена
Рэтклифф налаживает контакты с двумя топ-тренерами Рэтклифф налаживает контакты с двумя топ-тренерами
"Защищались, как команда паба": Легенда МЮ раскритиковала игру Ливерпуля "Защищались, как команда паба": Легенда МЮ раскритиковала игру Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го тура
просмотров

Последние новости

Европа19:08
Барселона может заменить Хави экс-тренером Челси и Интера
Европа18:58
Кубок Азии: Иордания сенсационно вышла в финал
Европа18:45
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций: Украина узнает своих соперников
Европа18:39
Испанский гранд интересуется скандальным вингером МЮ
Бокс18:20
Фьюри: Не могу дождаться, когда вернусь в тренировочный лагерь
Европа18:06
Чемпиона Европы по футболу подозревают в сексуальном насилии
Европа17:55
Почеттино - о реакции руководства Челси на недавние результаты: Получил хорошие сообщения
Европа17:33
Клуб Серии Б подписал украинского форварда
Киберспорт17:30
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матча Falcons - NaVi
Киберспорт17:21
Monte потерпели обидное поражение от G2, покинув IEM Katowice
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK