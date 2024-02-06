"Папа?": Экс-игрок Ман Юнайтед пошутил о своем сходстве с сыном легенды Ливерпуля

Поздравление Майклом Оуэном своего сына с Днем рождения вызвало в соцсети небывалый интерес по необычной причине.

Все потому, что ребенок легенды Ливерпуля показался пользователям сети похожим на бывшего игрока МЮ и Реала Серхио Регилона, который сейчас защищает цвета Брентфорда.

Большая часть комментариев под постом бывшего нападающего в Twitter сосредоточена на этой теме. Не прошел мимо этого и сам Регилон, который лаконично и забавно прокомментировал это

"Папа?", - написал Серхио в комментариях к поздравлению.

Dad? — Sergio Reguilón (@sergio_regui) February 6, 2024

Напомним, ранее стало известно, что у сына Майкла Оуэна нашли редкую болезнь.

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