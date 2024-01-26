Врачи не помощники: сын легендарного обладателя Золотого мяча ослеп

Майкл Оуэн готов пойти на все, чтобы сын мог видеть.

В семье известного футболиста сборной Англии Майкла Оуэна произошло горе.

Как сообщает BBC, сын английского нападающего Джеймс с восьми лет страдает редкой болезнью Штаргардта. Данная болезнь вызвала патологию сетчатки глаза, из-за которой Джеймс практически потерял зрение.

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"Если бы я мог отдать ему свои глаза, я сделал бы это. Я бы отдал все деньги, которые я имею, чтобы Джеймс снова видел", – признался Майкл Оуэн.

Джеймс рассказал, что может видеть только яркие цвета.

"Я запоминаю, какого цвета свитер моего отца, поэтому когда мы выходим из дома, то я узнаю его именно по цвету свитера, лицо и другие детали я уже не вижу".

Напомним, Оуэн выступал за Ливерпуль, Реал, Ньюкасл и Манчестер Юнайтед. В составе сборной Англии провел 89 матчей, в которых забил 40 мячей. В 2001 году форвард стал обладателем Золотого мяча.

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