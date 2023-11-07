"Пил едва ли не до потери сознания": Руни признался, что страдал от алкогольной зависимости

Алкоголь был для Уэйна способом сбежать от трудностей в начале его карьеры.

Экс-форвард сборной Англии и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни признался, что у него была алкогольная зависимость.

По словам английского нападающего, в начале его профессиональной карьеры он напивался едва ли не до потери сознания.

"Когда мне было 20 лет, моей разрядкой стал алкоголь.

Я возвращался домой, проводил дома несколько дней и не выходил из дома. Я пил почти до потери сознания.

Мне не хотелось находиться среди людей, потому что иногда ты чувствуешь себя неловко. Иногда ты чувствуешь, что подвел людей, и в конце концов я не знал, как еще с этим справиться".

Когда вы не принимаете помощь и советы других людей, вы можете оказаться в самом низу, и так было со мной в течение нескольких лет. К счастью, теперь я не боюсь идти и говорить с людьми о проблемах.

Каждый человек должен менять образ жизни, и у меня так было с моей невесткой, которая страдала не от той же болезни, но от чего-то столь же тяжелого", - заявил Руни.

Напомним, ранее Уэйн поделился милым фото с празднования дня рождения сына.

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