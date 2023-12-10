Оуэн высмеял Фернандеша за пропуск матча против Ливерпуля

Бывший форвард Манчестер Юнайтед и Ливерпуля Майкл Оуэн высказался о полузащитнике Бруну Фернандеше.

"Интересно, сколько желтых он получил за споры и размахивание руками. Возможно, ему не хотелось ехать на Энфилд. Я бы тоже не захотел – не уверен, что он думает о следующей игре, находясь в центре событий".

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"Он должен нести ответственность, быть лидером команды и представлять ее. Мы все знаем, что судьи ужесточают меры, и он получает слишком много предупреждений для игрока, который почти не отбирает мяч и не идет в подкаты", – сказал англичанин в интервью Premier League Productions.

Напомним, матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед состоится 17 декабря.

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