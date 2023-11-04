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Тен Хаг - о критике Фернандеша: Я не понимаю этого

Португалец заслуживает повязку.
Сегодня, 20:26
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Эрик тен Хаг снова выступил в защиту капитанской повязки Бруну Фернандеша.

Португальца постоянно критикуют за то, что он недостоит быть капитаном ЮЮнайтед. Рой Кин и вовсе заявил, что Бруну - полная противополодность личности, которая должна носить повязку.

Однако наставник манкунианцев считает, что Бруну постоянно полностью выкладывается на поле и является примером для подражания за его пределами.

"Я не понимаю этого. У всех бывают ошибки. Никто не совершенен, но он многое делает очень хорошо.

Каждый раз, когда он был капитаном, он показывал, что является примером. Сегодня вы видите, как он работает, как прессингует, и в конце концов забивает гол. Он очень важен для нас", - цитирует тренера 90Min.

Напомним, Фернандеш на последних минутах вырвал победу в матче с Фулхэмом.

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