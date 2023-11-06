Экс-форвард сборной Англии назвал позором слова Артеты о судействе

Майкл Оуэн остался недоволен послематчевыми комментариями Микеля Артеты.

Напомним, Арсенал минимально уступил Ньюкаслу благодаря единственному спорному голу, который судьи решили засчитать. После этого тренер "канониров" заявил, что такое судейство - позор для АПЛ.

Позднее лондонский клуб поддержал слова своего наставника, заявив, что PGMOL необходимо срочно что-то предпринять.

В свою очередь Майкл Оуэн считает, что единственным позором того матча были послематчевые комментарии Микеля Артеты.

"Матч Ньюкасла с Арсеналом был великолепным зрелищем. Две лучшие команды показали себя. Поведение Артеты было единственным "позорным" (как он выразился) моментом. Обычное явление, которое наносит игре больший ущерб, чем любое неправильное решение.

То, что клуб теперь опубликовал заявление с жалобами на уровень судейства, – это плохо и, к сожалению для Арсенала, совершенно недостойно", – написал бывший форвард в Твиттере.

Ранее также наставник Реала объяснил потерю очков в матче с Райо.

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