Анчелотти объяснил, почему Реал потерял очки в матче с Райо Вальекано

В рамках 12-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле сыграл вничью с Райо Вальекано (0:0).

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти подвел итоги встречи. По словам специалиста, команда не смогла победить из-за отсутствия точности при последнем ударе.

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"Мы создали много моментов, не хватило точности. Мы расстроены результатом. На мой взгляд, это был хороший матч. Поединок был хорошим. Мы хорошо контролировали контратаки, мы были агрессивны, команда хорошо действовала, но иногда ты просто не можешь забить.

Отсутствие голов меня не беспокоит. Мы использовали кроссы, короткие пасы, вертикальные передачи, испробовали все, но не вышло, так бывает. Важно создавать моменты до самого конца, и мы старались. Я не видел, чтобы команда была уставшей.

Мы расстроены результатом, а не ходом матча. Иногда ты выигрываешь матч, когда не заслуживаешь этого, а иногда ты не побеждаешь, когда заслуживаешь. В таблице все у нас хорошо, мы боремся, очень хорошо идем в Лиге чемпионов. Никакой драмы", - приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее в Реале выступили с заявлением касаемо Мбаппе.

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