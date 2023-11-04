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В Реале выступили с заявлением касаемо Мбаппе

Мадридцы открестились от всех слухов.
Сегодня, 20:18
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал опубликовал в соцсетях официальное заявление касаемо форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Учитывая информацию, опубликованную недавно разными СМИ, в которой есть предположения о якобы переговорах между Килианом Мбаппе и нашим клубом, Реал хочет заявить, что эта информация категорически неправдива и что таких переговоров с игроком, принадлежащим ПСЖ, не проводилось", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, летом Реал связывали со слухами касаемо интереса к Мбаппе и попытках усилиться игроком перед закрытием трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Энрике уверен, что Мбаппе возьмет не один Золотой мяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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