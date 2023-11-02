Энрике уверен, что Мбаппе возьмет не один Золотой мяч
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике уверен, что Килиан Мбаппе будет обладателем нескольких Золотых мячей.
Специалист заявил, что для главной индивидуальной награды нужны и командные заслуги, и ПСЖ постарается выиграть как можно больше трофеев.
А для такого игрока, как Мбаппе, взять несколько титулов с наицональной командой еще проще. Потому скоро француз точно получит Золотой мяч.
"Конечно, для того, чтобы выиграть Золотой мяч, в дополнение к индивидуальным выступлениям, которые у Килиана на максимальном уровне, нужно выигрывать трофеи на уровнях клубов и сборных.
Мы в ПСЖ стараемся выиграть как можно больше, но очевидно, что игрок уровня Килиана должен также добиваться успеха в национальной команде, я не сомневаюсь в нем. И я уверен, что он выиграет много Золотых мячей. Я в этом не сомневаюсь", – цитирует Энрике RMC Sport.
Интересно, что в нашем списке номинантов на следующий Золотой мяч Килиана Мбаппе нет.
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