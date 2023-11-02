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Энрике уверен, что Мбаппе возьмет не один Золотой мяч

Нужно просто начать выигрывать трофеи.
Сегодня, 16:19
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике уверен, что Килиан Мбаппе будет обладателем нескольких Золотых мячей.

Специалист заявил, что для главной индивидуальной награды нужны и командные заслуги, и ПСЖ постарается выиграть как можно больше трофеев.

А для такого игрока, как Мбаппе, взять несколько титулов с наицональной командой еще проще. Потому скоро француз точно получит Золотой мяч.

"Конечно, для того, чтобы выиграть Золотой мяч, в дополнение к индивидуальным выступлениям, которые у Килиана на максимальном уровне, нужно выигрывать трофеи на уровнях клубов и сборных.

Мы в ПСЖ стараемся выиграть как можно больше, но очевидно, что игрок уровня Килиана должен также добиваться успеха в национальной команде, я не сомневаюсь в нем. И я уверен, что он выиграет много Золотых мячей. Я в этом не сомневаюсь", – цитирует Энрике RMC Sport.

Интересно, что в нашем списке номинантов на следующий Золотой мяч Килиана Мбаппе нет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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