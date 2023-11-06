Реал - Райо Вальекано 0:0: обзор матча и результат игры 05.11.2023

В воскресенье, 5 ноября, в Мадриде на Сантьяго Бернабеу состоялся матч двенадцатого тура испанской Ла Лиги между Реалом и Райо Вальекано.

Это был матч утраченных возможностей для команды Карло Анчелотти. Упустив множество возможностей, чтобы забить хотя бы один гол, "королевский клуб" упустил лидерство в чемпионате Испании.

Но ситуация могла сложиться куда хуже. На первых минутах на газоне оказался лидер "сливочных" Джуд Беллингем, после чего сверху на него приземлился Иси Паласон.

Англичанин почувствовал дискомфорт в плече и казалось, что он не сможет продолжить встречу. Но хавбек проявил характер бойца и вернулся на поле. Интересно, что покажет обследование после матча.

Что первый, что второй таймы прошли по одному и тому же сценарию: Реал атакует, Райо отбивается и надеется на контратаку. Нечто похожее было в параллельном поединке между Фиорентиной и Ювентусом, но там туринцы забили и сели в оборону. Здесь же все было вполне ожидаемо.

И как в случае у "фиалок", Реал не мог не то, что пробить голкипера гостей, а и просто попасть в створ - всего пять попаданий за всю игру.

В середине второго тайма "бланкос" все же удалось отличиться, но гол Винисиуса Жуниора был отменен из-за офсайда Хоселу, который став автором передачи на бразильца.

Не сумев победить, Реал позволил Жироне стать единоличным лидером чемпионата Испании - каталонцы опережают мадридцев на два очка. Райо Вальекано между тем поднялся на девятое место, заработав уже 18 баллов.

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Статистика матча Реал - Райо Вальекано 12-го тура Ла Лиги

Реал - Райо Вальекано 0:0

Ожидаемые голы (xG): 2,22 - 0,16

Владение мячом: 64% - 37%

Удары: 22 - 4

Удары в створ: 5 - 0

Фолы: 12 - 15

Реал: Аррисабалага - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Ф. Гарсия (Кроос, 72) - Вальверде, Камавинга (Начо, 85), Модрич (Родриго, 69), Беллингем - Винисиус, Хоселу.

Райо Вальекано: Димитриевски - Рациу, Мумин, Лежен, Эспино - Валентин, Паласон (де Фрутос, 86), Сисс (Перес, 60), Лопес (Трехо, 60), А. Гарсия (Бебе, 75) - Де Томас (Фалькао, 75).

Предупреждения: Камавинга, Винисиус, Рюдигер - Рациу, Сисс, Трехо, Димитриевски, Лежен.

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