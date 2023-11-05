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"Прошу отпустить его": игрок Ливерпуля обратился к похитителям своего отца

Луис Диас продолжает делать все, что в его силах, ради освобождения из плена дорогого ему человека.
Вчера, 22:47
Луис Диас / Getty Images
Луис Диас / Getty Images

Ливерпуль едва не уступил Лутон Таун в рамках одиннадцатого тура АПЛ. Мерсисайдцы лишь в добавленное ко второму тайму время сумели отыграться.

Спасительный гол оказался на счету Луиса Диаса, который переживает один из самых тяжелых периодов в своей жизни.

После матча колумбийский вингер опубликовал в социальных сетях обращение к национально-освободительной армии (ELN), которая похитила его родителей. И если недавно ELN освободила мать футболиста, то его отец до сих пор находится в плену.

"Сейчас говорит не игрок. Сегодня говорит Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой отец, трудолюбивый человек, опора семьи. Сейчас же он похищен".

"Я прошу ELN как можно скорее освободить моего отца. Я также прошу международные ассоциации поработать над этим, чтобы гарантировать его свободу".

"Каждую секунду, каждую минуту мы волнуемся все больше и больше. У нас нет слов, чтобы описать ужасные чувства нашей семьи, и так будет до тех пор, пока он не вернется домой".

"Прошу вас освободить моего отца прямо сейчас, уважая его честность. Я хочу поблагодарить всех колумбийцев, а также международное сообщество за вашу поддержку".

Недавно появилась информация, что ELN собирается освободить отца Луиса Диаса, так как "он представляет семью футболиста, которого любят все колумбийцы". Однако на данный момент он все еще остается в плену.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Луис Диас

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