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Лутон - Ливерпуль 1:1: обзор матча и результат игры 05.11.2023

Мерсисайдцы не смогли обыграть новичка чемпионата.
Сегодня, 20:27
Лутон - Ливерпуль / Getty Images
Лутон - Ливерпуль / Getty Images

В воскресенье, 5 ноября, в рамках 11-го тура АПЛ Лутон встречался с Ливерпулем. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Мерсисайдцы контролировали ход игры на протяжении 80-ти минут, пока Лутон не вышел опасную атаку и не превратил ее в забитый мяч. Голом отличился Таит Чонг.

В оставшееся время Ливерпуль сумел отквитать один мяч, чтобы вырвать хотя бы ничью. Забитый мяч на счету Луиса Диаса.

К сожалению, мерсисайдцев на большее не хватило, ввиду чего они сенсационно потеряли очки в игре с аутсайдером.

Статистика матча Лутон - Ливерпуль 11-го тура АПЛ

Лутон - Ливерпуль 1:1
Голы: Чонг, 80 - Диас, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 0,74 - 2,76
Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 7 - 24
Удары в створ: 4 - 6
Фолы: 7 - 13

Лутон: Камински, Каборе, Локьер, Ошо, Менджи, Даути, Таунсенд (Чонг, 61), Баркли, Накамба, Огбене (Браун, 79), Моррис (Адебайо, 75).

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Гомес (Цимикас, 67), Собослаи (Эллиотт, 66), Мак Аллистер, Гравенберх (Диас, 83), Салах, Диогу Жота (Гакпо, 66), Нуньес.

Предупреждения: Накамба (44), Мак Аллистер (54).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Лутон Таун

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