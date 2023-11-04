Реал Сосьедад - Барселона: результат матча

В субботу, 4 ноября, в рамках 12-го тура Ла Лиги Сосьедад принимал дома Барселону.

В первые же минуты матча хозяева имели несколько отличных возможностей забить быстрый гол, но тер Штеген играл уверенно. К тому же немцу сегодня предстояло много работы, если бы не кипер каталонцев, счет бы уже мог быть разгромным. А вот остальная Барселона смотрелась очень плохо в первом тайме.

И на второй тайм каталонцы тоже, словно бы, не вышли. Сосьедад пускай местами грубо, но продолжал давить гостей. Лишь удача и тер Штеген не позволяли хозяевам открыть счет. Барселона же при этом лишь иногда вяло отбивалась, но никак не могла найти свою игру в атаке.

Пожалуй, по итогам встречи главным героем матча стоит назвать Марка-Андре тер Штегена, который спас каталонцев от разгромного поражения. А вторым героем стал Рональд Араухо, который на 90+4 минуте все же вырвал победу у Сосьедада.

Статистика матча чемпионата Испании Реал Сосьедад - Барселона

Реал Сосьедад - Барселона 0:1

Гол: Араухо, 90+4

xG: 0.70 - 0.88

Удары: 13 - 12

Удары в створ: 6 - 4

Владение мячом: 50% - 50%

Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре (Элустондо, 63), Ле Норман, Субельдия, Муньос - Мендес, Мерино, Субименди, Барренечеа (Чо, 79) - Кубо, Ойарсабаль (Фернандес, 84).

Барселона: тер Штеген - Мартинес, Кунде, Араухо - Жоау Канселу (Рафинья, 69), Бальде, Гюндоган, Гави, Лопес (Ферран Торрес, 57) - Жоау Феликс (Ямаль, 69), Левандовски (Педри, 57).

Предупреждения: Мендес, 49, Субельдиа, 74, Субименди, 85 - Феликс, 49, Мартинес, 60, Гави

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