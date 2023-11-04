Ньюкасл - Арсенал: результат матча

В субботу, 4 ноября, Ньюкасл принимал Арсенал на Сент-Джеймс Парк.

В первы полчаса команды активно атаковали, но не могли создать опасность у ворот друг друга. Первый по-настоящему опасный момент получили "сороки", но и Уилсон смазал, и рефери зафиксировал офсайд. Затем был забавный момент с желтой Хавертцу, за разговоры с арбитром были наказаны сразу три игрока Ньюкасла.

В концовке первого тайма Мартинелли мог открывать счет, но Поуп предпочел уйти на перерыв при нулевом счете. Второй тайм хозяева начали немного активней "канониров", и на 64-й минуте Райя не достал рукой до мяча, и Гордон спокойно закатил мяч в пустые ворота.

Артета сделал ряд тактических замен, но повлиять на результат матча они не смогли. "Сороки" наносят Арсеналу первое поражение в сезоне и забирают три очка.

Статистика матча чемпионата Англии Ньюкасл - Арсенал

Ньюкасл - Арсенал 1:0

Гол: Гордон, 64

xG: 1.06 - 0.52

Удары: 9 - 14

Удары в створ: 2 - 1

Владение мячом: 40% - 60%

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ласселс, Берн (Ливраменто, 46) - Гимараэш, Лонгстафф, Альмирон (Мерфи, 63; Ритчи, 79) - Жоэлинтон, Гордон, Уилсон (Уиллок, 62).

Арсенал: Райя - Уайт (Зинченко, 73), Габриэл, Салиба, Томиясу - Жоржиньо (Фабиу Виейра, 79), Райс, Хавертц - Мартинелли, Сака, Нкетиа (Троссард, 79).

Предупреждения: Гордон, 37, Лонгстафф, 38, Шер, 39, Гимараэш, 88, Ливраменто, 90+1 - Хавертц, 37

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