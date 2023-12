Гарначо превзошел достижение обладателя Золотого мяча

Во вторник, 26 декабря, Манчестер Юнайтед добыл волевую победу над Астон Виллой со счетом 3:2.

Это было бы невозможным без дубля в исполнении Алехандро Гарначо. Вингер забил два гола во втором тайме и вернул свою команду в игру.

Как сообщает Opta, Гарначо стал самым молодым игроком в истории АПЛ, который забил в Boxing Day два и более голов.

Аргентинец сделал это в возрасте 19 лет и 178 дней, побив тем самым рекорд другого игрока Юнайтед Майкла Оуэна. В 1999 году в матче против Ньюкасла тогда еще форвард Ливерпуля отметился дублем, когда ему было 20 лет и 12 дней.

19 - Alejandro Garnacho 🇦🇷 is the youngest player (19 years and 178 days) to score two goals or more on Boxing Day in the Premier League, surpassing Michael Owen 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (20 years and 12 days against Newcastle in 1999). Inspired. pic.twitter.com/AfxUmDI2yx