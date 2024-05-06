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"Лучший игрок, который когда-либо у меня был": Тренер Жироны оценил игру одноклубника Довбика и Цыганкова

Савио получил немало похвалы от наставника.
Сегодня, 22:20
Савио / Getty Images
Савио / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел высказался о вингере Савио.

"Когда я увидел Савио на первой тренировке, я сказал: "В следующем сезоне мы будем играть в Европе, он особенный". Он лучший игрок, который у меня когда-либо был", - приводит слова наставника журналист Фабрицио Романо.

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Отметим, в следующем сезоне Савио будет выступать за Манчестер Сити, которому принадлежат права на игрока.

В текущем сезоне на счету 20-летнего бразильца 8 голов и 9 ассистов в 33 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Савио

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