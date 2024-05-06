Ван Дейк выступил с заявлением касаемо своего будущего в Ливерпуле

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился мнением о своем будущем в стане "красных".

"Предстоит переходный период, и я буду его частью. Думаю, что клуб сосредоточен на вопросе, кто станет новым тренером, и сейчас это главное.

Как я уже говорил, я очень счастлив здесь, я люблю этот клуб, и вы можете это видеть. Он уже стал большой частью моей жизни, это все, что я могу сказать.

Случится много изменений, и я бы не сказал, что "страшно" – подходящее для этого слово. Скорее то, что сейчас будет происходить, весьма интересно и захватывающе".

Читай также: Форвард Ливерпуля удалил из Инстаграма все фото, связанные с клубом

"Я очень горжусь тем, что играл, боролся за клуб и за него, не говоря об успехе, которого мы добились на протяжении всех этих лет. Последний день будет эмоциональным, но это часть жизни.

Внутри клуба происходит много всего, но мы концентрируемся на матчах, это наш долг и наша работа, и мы хотим заполучить последние шесть очков", – сказал футболист в интервью BBC.

Напомним, контракт 32-летнего центрбека с Ливерпулем рассчитан до лета 2025 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!