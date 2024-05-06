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Энрике высказался о возможном вылете из Лиге чемпионов

Испанец высказался касаемо "провала" в турнире.
Сегодня, 21:50
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопрос о том, будет ли считаться вылет из Лиги чемпионов от Боруссии провалом.

"Это очень испанский вопрос. Вы всегда видите негатив.

Жизнь продолжается. Солнце взойдет, а когда в Париже солнце, это всегда чудесно".

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"Как спортсмены мы поаплодируем сопернику, даже если он этого не заслуживает.

Мы поздравим соперника, и даже если будет подавлены, с гордостью скажем: "Мы вернемся и сделаем это снова в следующем сезоне", – сказал Энрике в интервью RMC Sport.

Напомним, ответный матч между ПСЖ и Боруссией состоится во вторник, 7 мая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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