Энрике высказался о возможном вылете из Лиге чемпионов

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопрос о том, будет ли считаться вылет из Лиги чемпионов от Боруссии провалом.

"Это очень испанский вопрос. Вы всегда видите негатив.

Жизнь продолжается. Солнце взойдет, а когда в Париже солнце, это всегда чудесно".

Читай также: Энрике оценил вероятность оформления квадрупла ПСЖ

"Как спортсмены мы поаплодируем сопернику, даже если он этого не заслуживает.

Мы поздравим соперника, и даже если будет подавлены, с гордостью скажем: "Мы вернемся и сделаем это снова в следующем сезоне", – сказал Энрике в интервью RMC Sport.

Напомним, ответный матч между ПСЖ и Боруссией состоится во вторник, 7 мая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!