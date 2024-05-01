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Энрике оценил вероятность оформления квадрупла ПСЖ

Испанец не стал забегать наперед, оценив моральное состояние своих игроков.
Сегодня, 11:49
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мнением о возможном квадрупле команды.

"С тех пор, как я здесь, я чувствую поддержку игроков и клуба, мы находимся в процессе совершенствования. И это все еще только начало этого проекта".

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"До конца сезона остался один месяц, и мы все еще можем выиграть все четыре турнира. Мы должны хорошо справляться с эмоциями и не воспринимать давление как угрозу", – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, ПСЖ необходимо одержать победу в Лиге чемпионов и Кубке Франции для того, чтобы оформить историческое достижение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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