Энрике оценил вероятность оформления квадрупла ПСЖ

Испанец не стал забегать наперед, оценив моральное состояние своих игроков.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мнением о возможном квадрупле команды.

"С тех пор, как я здесь, я чувствую поддержку игроков и клуба, мы находимся в процессе совершенствования. И это все еще только начало этого проекта".

Читай также: Руководство ПСЖ определилось с судьбой Луиса Энрике

"До конца сезона остался один месяц, и мы все еще можем выиграть все четыре турнира. Мы должны хорошо справляться с эмоциями и не воспринимать давление как угрозу", – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, ПСЖ необходимо одержать победу в Лиге чемпионов и Кубке Франции для того, чтобы оформить историческое достижение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!