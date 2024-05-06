Атлетико рассматривает вариант с возвращением Феликса

Атлетико рассматривает возможность возвращения Жоау Феликса после его аренды в Барселоне. Об этом сообщает издание As.

Клуб оценивает игрока в 60 млн евро, но считает, что нынешний рынок не готов платить такие деньги.

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Феликс уже продлил контракт с Атлетико до 2029 года перед переходом в Барселону.

Ранее португалец высказывал желание остаться в Барселоне, где в текущем сезоне провел 41 матч во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 6 ассистов.

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