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Центрбек Атлетико присоединится к клубу АПЛ на правах свободного агента

Потенциально его нынешний и будущий клубы могут встретиться в рамках новой Лиги чемпионов.
Сегодня, 13:38
Марио Эрмосо / Getty Images
Марио Эрмосо / Getty Images

Атлетико так и не смог договориться с Марио Эрмосо о продлении контракта, в связи с чем центральный защитник будущим летом покинет Мадрид в статусе свободного агента.

Как сообщает Николо Скира, 28-летний испанец уже имеет на руках контракт с Астон Виллой. Стороны согласовали 4-летний контракт, по которому футболист будет получать 5 миллионов евро в год.

Марио Эрмосо присоединился к "матрасникам" летом 2019 года, перейдя из Эспаньола за 25 миллионов.

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В нынешнем сезоне центрбек принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

На данный момент Астон Вилла занимает четвертое место в таблице АПЛ, имея 67 очков после 36 сыгранных туров. Команда Унаи Эмери опережает на 7 очков Тоттенхэм, который идет пятым и сыграл на один матч меньше.

Атлетико в свою очередь идет также четвертым в чемпионате Испании с 67 очками в активе за четыре тура до финиша. "Кольчонерос" имеют 6-очковое преимущество перед Атлетиком

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